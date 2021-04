La secretaria de Deportes de la Nación visitó Arrecifes

Inés Arrondo, secretaria de Deportes de la Nación y ex figura de Las Leonas, estuvo el sábado en Arrecifes acompañando la inauguración del gimnasio de entrenamiento deportivo y nueva cantina del Club Atlético Obras Sanitarias y anunciando la creación de una Escuela Argentina de Canotaje en nuestra ciudad.

La funcionaria estuvo acompañada por Patricio Gabilondo y dirigentes del espacio “Sumate”, quienes gestionaron estos aportes a la actividad deportiva arrecifeña.

“La Nación ofrece muchísimos programas de ayuda al deporte amateur, que lamentablemente en Arrecifes no se gestionan. Yo he presentado distintas propuestas en la Municipalidad pero nunca tuve respuestas. Fue por ello que decidimos gestionarlas por nuestra cuenta, simplemente como vecinos ocupados del deporte y para poder mostrar claramente que Arrecifes puede más. Si lo conseguimos nosotros, que no somos nada, imagínense lo que se puede hacer desde el Estado municipal”, sostuvo Gabilondo en RADIO UNO (107.1).

El nuevo gimnasio de entrenamiento deportivo del Azulgrana, en el predio de calle General Hornos, fue bautizado con el nombre de “Ismael Aguilera”. “Es alguien que supo poner mucho trabajo en nuestro club, pero por sobre todas las cosas nos formó para la vida a muchísimos jóvenes de nuestra generación”, argumentaron los directivos de Obras.

Luego, Arrondo se dirigió al Balneario Municipal, donde se confirmó la creación de una Escuela Argentina de Canotaje en Arrecifes, de la que podrán participar gratuitamente jóvenes de entre 11 y 17 años. La misma estará a cargo del profesor y guardavidas Santos Dominé, un profesional de vasta experiencia.

“Nuestro río Arrecifes atraviesa la ciudad en un marco de naturaleza que no todos poseen. Con nuestro equipo venimos trabajando para dejar de darle la espalda al río y mirarlo de frente como ciudad para potenciarlo en toda su capacidad. .Cuidar, amar y vincular socialmente nuestro río para la practica de deporte es un paso fundamental hacia la integración ambiente, turismo y deporte en la ciudad que viene”, explicaron desde Sumate.

