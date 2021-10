Ricardo Gutiérrez remontó un partido durísimo y superó en Rojas a Sportivo, en el inicio de la fecha 8 del Torneo 100 Años del Club Gimnasia, de la Liga de Básquet de Pergamino, y ahora es único puntero de la Zona A.

El Tricolor, que caía a falta de 3 minutos para el final y había perdido el control de la pelota, se recuperó a base de garra y consiguió extender el invicto fuera de casa, ganando por 58-61 y silenciando el clima caliente que se vivía en las tribunas.

La importante ausencia de Javi Bóveda (por lesión) obligó a Paqui Bóveda a repartir la conducción desde la base en otros compañeros. Y fue muy valioso lo realizado en ese sentido por Emmanuel Muñoz en el cierre del juego, para no perder la posesión en los últimos segundos y “sacar” una falta que selló el triunfo.

El equipo de Arrecifes espera tranquilo ahora que se complete la octava fecha, sabiendo que nadie lo va a bajar del liderazgo. Argentino (con un partido más) y Gimnasia pueden igualarlo pero no superarlo.

Al Trico le quedan quizás los tres partidos más difíciles para finalizar la fase regular. Dos de ellos son contra Gimnasia (el pendiente de la fecha 5 y el último, en la fecha 10; el primero en casa y el otro en Pergamino). Y el próximo compromiso es el interzonal ante Alianza de Colón, en Arrecifes.

FECHA 8

Sportivo Rojas 58 – Ricardo Gutiérrez 61

Viernes 15

21:00: Circulo vs Alianza

21:00: Sports vs Argentino

Lunes 18

21:00: Comunicaciones vs Juventud

21:00: Gimnasia vs Sirio

POSICIONES PARCIALES

ZONA A ZONA B RICARDO GUTIÉRREZ 13 (6-1) * ALIANZA COLÓN 13 (6-1) GIMNASIA 11 (5-1) * COMUNICACIONES 11 (4-3) ARGENTINO 11 (4-3) SPORTS 10 (3-4) SPORTIVO ROJAS 11 (3-5) JUVENTUD 8 (1-6) SIRIO LIBANÉS 8 (1-6) CÍRCULO DE COLÓN 8 (1-6) (*) Tienen un partido pendiente de la fecha 5

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios