Matías Güemez: “No hay ninguna renuncia formal”

Tras publicarse la noticia de la renuncia de Matías Güemez a la presidencia del Club Atlético Almirante Brown, el joven dirigente se comunicó con este diario para aclarar su situación.

“Si bien es cierto que hay un grupo que me pidió la renuncia, no sé de dónde salió esa versión porque el tema se manejó en un grupo muy reducido y aún no hay nada definido. Yo no presenté la renuncia y hoy nos estaremos reuniendo para ver cómo se resuelve el tema”, se encargó de aclarar.

“El problema es que quienes me piden que me aleje y quieren reemplazarme no son socios del club. En consecuencia, todavía como presidente del Club, yo no voy a permitir que se haga nada que no sea por los carrilles institucionales, por lo que establecen los estatutos. Reitero: aún no hay ninguna renuncia formal”, añadió Güemez.

