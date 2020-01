Palito Galván será el nuevo DT de Brown

Pedro Julio Galván será el nuevo entrenador de la primera división de fútbol de Almirante Brown tras la renuncia de Aldo Carbajales, quien no llegó a debutar en su segundo ciclo en el Verdinegro.

Así lo confirmó en Radio Uno (107.1) el dirigente Atilio ‘Pancho’ Malegaríe, quien además confirmó que ayer había renunciado pero que replanteó su decisión producto del pedido del presidente del club, Juan Carlos Alustiza, para continuar el avance institucional encarado en los últimos tiempos.

“Me cansé de que haya gente que sólo se dedica a cuestionar y no le aporta nada al club. Eso de que el técnico debe ser del riñón verdinegro es una pelotudez. Hace 30 años que estoy en Brown y les recuerdo que llegamos a la B Nacional con un cuerpo técnico y jugadores que no tenían nada de Brown. Y también me acuerdo de cuando gritaban ‘vamos los pibes’ y con los pibes descendimos. Me duele por Aldo Carbajales, que es un gran profesional y una mejor persona, pero lo entiendo que haya renunciado por sentirse cuestionado”, disparó Malegaríe.

Y agregó: “No tengo ganas de renegar más ni de pelearme con nadie. Podría quedarme tranquilo en mi casa sentado en un sillón y viendo Pasapalabra, no sé… Pero bueno, vamos a seguir y hay que mirar para adelante. No sé si ahora lo van a cuestionar a Palito también, porque en Brown traés al Papa Francisco y también lo cuestionan”.

Palito Galván asumirá su segundo período como entrenador verdinegro, club con el que fue campeón en la Liga de Fútbol de Arrecifes.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios