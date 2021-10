En el cierre de la séptima fecha del Torneo 100 Años del Club Gimnasia de básquet de primera división, Comunicaciones dio la sorpresa venciendo como visitante al Lobo, dejando sin invictos al campeonato.

La victoria del Cartero fue por 74-81, en la noche de este miércoles, en el interzonal de la fecha.

Con este resultado, Ricardo Gutiérrez mantiene la punta de la Zona A junto a Gimnasia (tienen un partido pendiente entre ellos) y Argentino.

Inaugurando la octava fecha, el Tricolor viaja hoy a Rojas para medirse con Sportivo desde las 21:15.

FECHA 7

Juventud 75 – Alianza de Colón 77

Sirio Libanés 65 – Ricardo Gutiérrez 100

Sports 89 – Círculo de Colón 82

Argentino 67 – Sportivo Rojas 76

Gimnasia 74 – Comunicaciones 81

FECHA 8

Jueves 14

21:15: Sportivo Rojas vs Ricardo Gutiérrez

Viernes 15

21:00: Circulo vs Alianza

21:00: Sports vs Argentino

Lunes 18

21:00: Comunicaciones vs Juventud

21:00: Gimnasia vs Sirio

POSICIONES PARCIALES

ZONA A ZONA B RICARDO GUTIÉRREZ 11 (5-1) * ALIANZA COLÓN 13 (6-1) GIMNASIA 11 (5-1) * COMUNICACIONES 11 (4-3) ARGENTINO 11 (4-3) SPORTS 10 (3-4) SPORTIVO ROJAS 10 (3-4) JUVENTUD 8 (1-6) SIRIO LIBANÉS 8 (1-6) CÍRCULO DE COLÓN 8 (1-6)

