River confirmó su continuidad en la Liga

El Club River Plate confirmó su continuidad en la Liga de Fútbol de Arrecifes, puesta en duda en un momento por cuestiones económicas.

El nuevo entrenador del Millonario local es Adrián Balbuena, quien se hará cargo de los planteles de primera división y de Sub 23.

“En un fútbol como el nuestro es difícil conseguir el presupuesto para la mayoría de los clubes, ya que actualmente los gastos de organización son altos. En el caso de River no pagamos ni a jugadores ni a cuerpo técnico; si no, directamente no podríamos participar”, sostuvo en Radio Uno (107.1) el presidente de la entidad, Martín Pedraza.

También confirmó que River va a estar jugando el Torneo Preparación, que tiene previsto su inicio el 18 de febrero.

