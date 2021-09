De los 19 pilotos de Arrecifes inscriptos para el Rally Federal, que comienza hoy, tres confirmaron que no serán de la partida.

Santiago Sbuttoni no puede correr porque la fecha coincide con la del automovilismo zonal en Colón (FEDENOR no accedió a postergarla), donde el arrecifeño pelea el campeonato en la Monomarca 128.

Su padre, Guillermo Sbuttoni, que estaba retornando a la actividad en el Rally de Arrecifes, también desistió de hacerlo. El auto con el que iba a correr no se terminó de alistar.

Carlitos Valeria estaba inscripto con un Audi A3, pero no tenía navegante y el auto le llegaba recién hoy. “No podía recorrer los caminos y encima no cuento con un navegante que me los marque. No conozco el auto, iba a andar a las apuradas para adaptar la butaca, hacer la licencia, plotearlo y demás. Y para hacerlo mal, preferí bajarme”, comentó el ex piloto.

