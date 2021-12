El secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes. Dr. Carlos Mondino, advirtió que en Arrecifes, como en todo el país y el mundo, se advierte un rebrote de la segunda ola de Covid-19.

En RADIO UNO (107.1), el funcionario sostuvo que “estamos en la misma situación que el año pasado en esta época”. No obstante, reconoció que “el panorama es mejor por la cantidad de vacunados que tenemos, que en Arrecifes es muy alta; ya tenemos a muchos vecinos con tres dosis”.

El Dr. Mondino instó a que “quienes no se hayan vacunado o no hayan completado el esquema, lo hagan. No hay ningún motivo para no vacunarse. La evidencia científica a nivel mundial, con miles de millones dosis aplicadas, no deja dudas acerca de la eficacia de la vacunación. Quienes aún se rehúsan a hacerlo o tienen dudas, seguramente han recibido mala información, que no es real. No hay ningún argumento para no vacunarse; es lo que nos va a permitir derrotar a la pandemia”.

“Mi mensaje no es alarmante sino esperanzador. Estamos atravesando un rebrote pero manteniendo los cuidados que ya todos conocemos y completando la vacunación, lo vamos a superar exitosamente. Hasta ahora por nuestra región sigue circulando la variante Delta de coronavirus, aunque en algún momento la Ómicron va a llegar. Tenemos que estar preparados para recibirla sin que deje las tristes consecuencias que ya vivimos. A esta altura la responsabilidad ya es nuestra, individual. El Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, ha hecho un gran esfuerzo para dotarnos de la cantidad suficiente de vacunas y de atención. Ahora nos toca a los ciudadanos ser responsables”, cerró el médico cirujano.

