GASTRONÓMICOS ESPERAN ANUNCIO DE AMPLIACIÓN DE HORARIOS

ALGUNOS AFIRMAN QUE SI NO HAY NOVEDADES “VAMOS A ABRIR IGUAL, NO NOS QUEDA OTRA”.

Hoy, 15 de octubre, vence el período anunciado por la Municipalidad de Arrecifes de extensión del horario comercial hasta las 19:00 (sábados y domingos hasta las 18:00), puesto en vigencia el 1º de octubre.

Este martes, de apuro y para evitar una marcha de protesta que estaban convocando los comerciantes para el miércoles, anunció una extensión hasta las 20:00 desde ese mismo martes, pero se desconoce si esta corrección también era hasta hoy o hasta cuándo. Y si se hizo mediante el correspondiente decreto o sólo “de palabra”.

Lo cierto es que, ante la falta de explicaciones, argumentos y certezas, algunos gastronómicos se entrevistaron en forma individual con distintos funcionarios municipales, quienes les aseguraron que esta semana se ampliaría el horario pare que ese sector pueda empezar a trabajar con mayor normalidad.

Ese anuncio oficial se esperaba para este jueves, día en que -reiteramos- vence la disposición horaria puesta en vigencia el 1º de octubre. Pero no llegó.

Algunos funcionarios les anticiparon a propietarios de restaurantes y bares que el horario se extendería hasta las 23:00 y otros hasta las 00:00.

Ante la ausencia de novedades, más de un par de gastronómicos afirmaron que “vamos a abrir igual, no nos queda otra, no aguantamos más. No podemos seguir pagando sueldos, alquileres, luz, gas, tener deudas con proveedores y perdiendo mercadería, sin poder trabajar. Si nos vienen a clausurar veremos qué hacemos. No se puede creer la situación a la que nos llevaron. Esto no se ve en ninguna otra ciudad”.

