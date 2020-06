GASTRONÓMICOS SE REÚNEN CON AUTORIDADES POR TEMA HORARIOS

Tras la conferencia de prensa de este lunes, en la que el intendente Javier Olaeta anunció la habilitación de nuevas actividades en Arrecifes, los propietarios de locales gastronómicos se llevaron una gran desilusión.

Es que se estableció, para ellos también, el horario de apertura de 8:00 a 18:00.

Los bares y restó que trabajan de noche directamente no pueden abrir, y a los restaurantes, pizzerías, carros de comidas y otros, no les resulta redituable trabajar sólo medio día. Fundamentalmente porque es muy poca la gente de Arrecifes que sale a almorzar y, obviamente, actualmente no se recibe a clientes de otras ciudades.

Los responsables de locales gastronómicos (comidas y bebidas) fueron citados por la Municipalidad a una reunión este martes a las 10:00 en el Centro Cultural. Allí plantearán esta inquietud de los horarios y, como es absolutamente lógica y entendible, no se descarta que las autoridades los modifiquen para permitirles volver a trabajar.

