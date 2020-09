PROTESTA EN EL SEMILLERO SSP

La planta de la firma Southern Seeds Production S.A. está siendo bloqueada en estos momentos por una protesta de transportistas que trabajan para esa empresa semillera de Arrecifes.

Más de una decena de choferes, camiones y neumáticos encendidos interrumpen el ingreso y egreso de cualquier persona al lugar, reclamando por pagos adeudados.

En Radio Uno (107.1), Cristian Bustos, uno de los transportistas que realizan el corte, explicó que “hace como 90 días que no nos pagan y encima nos quieren aplicar descuentos que no corresponden. Llegamos a esta medida por esa deuda y también por el destrato que sufrimos, haciéndonos cargar basura en nuestros camiones debajo de los granos y después cuando llegamos al puerto tenemos problemas nosotros”.

Y agregó que “hasta el momento (mediodía de hoy) no nos han atendido. Mandan a un empleado a dar la cara, como hacen siempre; nos viven poniendo excusas y no nos pagan. No nos vamos a mover de acá hasta que no regularicen la situación”.

