EDEN alerta a los usuarios por cobro de facturas en entidades no autorizadas

Ante el accionar fraudulento de algunas bocas de cobro no autorizadas, EDEN solicita a sus usuarios abonar en entidades de cobro habilitadas y/o de manera online y solicitar siempre el recibo oficial por el pago realizado.

Asimismo, recuerda que la Distribuidora no otorga descuentos por pago en entidades ni por ningún otro medio.

Entidades habilitadas para pago en efectivo con tarjeta de débito:

Pago Fácil (*) (**)

Provincia Net (*) (**)

Pronto Pago (*) (**) (***)

Rapipago (*)

Cámara de Comercio de tu localidad (*)

Banco Credicoop (*)

Cobro Express (*)

RIPSA (**)

(*) Se pueden abonar facturas vencidas o por vencer. Se puede abonar con aviso de deuda o suspensión del servicio por falta de pago.

(**) Se puede realizar todo lo anterior más la consulta de deuda, sólo con el número de NIS.

(***) Único medio autorizado para usuarios T2.

Medios de pago electrónico disponibles:

App EDEN Móvil y Sucursal Virtual EDEN con tarjeta de crédito o débito las 24 horas (***)

Provincia Net Pagos

Pago mis cuentas (Banelco) (*)

Red Link (*) (**)

MercadoPago

Ualá

App Pago Fácil

Débito automático en Caja de Ahorro/cuenta corriente – Solicitá tu adhesión en la entidad bancaria donde operes. Envía los datos de tu cuenta a [email protected] para darte de alta en nuestro sistema.

(*) Recordá que el código electrónico es tu número de NIS

(**) Medio habilitado para T2-T3-T5 (excepto suministros de Gobierno)

(***) Descargá la App de forma gratuita desde Google Play y App Store. Accedé a la Sucursal Virtual en sucursalvirtual.edensa.com.ar. Tarjetas habilitadas para el pago online: Visa débito, Visa Crédito, Amex, Masterdebit, Mastercard.

Ante el conocimiento de bocas de cobro no autorizadas que cometan actividades fraudulentas como ofrecimiento de descuentos, entrega de recibos no formales, etc. le solicitamos a los usuarios que lo denuncien al 0810-999-3336.

