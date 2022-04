No muchos saben -y quizás tampoco lo imaginaban- que este empresario de Arrecifes tiene como hobby practicar el montañismo y de altísima exigencia, tanta que hace dos meses logró alcanzar la cima del Aconcagua.

Con 47 años de edad, Lucas Pons trepó a exactamente 6.960 metros sobre el nivel del mar. Un metro más de lo que señalan los libros que mide el Aconcagua. “Esa altura nos marcó e GPS”, contó el protagonista en RADIO UNO (107.1).

Lucas siempre tuvo incorporada esta práctica, ya que se crió en San Salvador de Jujuy, donde vivió hasta su adolescencia, “y ahí era común salir a las montañas”. “Cuando me vine a Arrecifes jugué al rugby, después corrí en autos para sentir un poco de adrenalina y en 2015/2016 arranqué de nuevo con el montañismo. Desde allí hago una o dos salidas de alta montaña por año. Es un incentivo más que valedero para seguir entrenando, para hacer actividad física”, agrega.

Pons ya había subido al Nevado de Chañi, el cerro más alto de los Andes jujeños. Su altura máxima, de 5.896 msnm, es la mayor altitud de la provincia argentina de Jujuy. “Las montañas tienen distintas rutas de acceso, distintas caras. Las caras sur son las más difíciles, las más castigadas, las que tienen más escollos. El Chañi es una montaña técnica, muy linda”, explica.

Luego escaló el cerro Mercedario (6.700 msnm), perteneciente a la cordillera de los Andes, precisamente en la cordillera de la Ramada, ubicado en el extremo suroeste de la provincia de San Juan, en el departamento Calingasta. “Fue la segunda expedición en la historia que se hizo en invierno, con vientos de más de 70 km/h y temperaturas inferiores a los 30ºC bajo cero”, grafica la dificultad.

También trepó el Nevado Ojos del Salado, un estratovolcán también de la cordillera de los Andes que se halla enclavado en La Rioja sobre el límite entre Argentina y Chile. Con 6891 msnm, es el volcán más alto de la Tierra?? y la segunda cima de los hemisferios sur y occidental.

LA EXPEDICIÓN AL ACONCAGUA

“El Aconcagua fue el broche de oro, que se demoró por el tema de la pandemia. Lo hicimos a fines de enero / principios de febrero de este año”, relata Lucas. Y explica que para esta durísima travesía “influye en un 30% el equipamiento, otro 30% el físico y el resto es la cabeza. O quizás más; es lo más importante porque tenés que estar muy fuerte de mente, muy preparado”.

“Hay que hacer montañas seguras y con guías certificados. El guía que se contrata es el que arma el equipo. Se hace en grupos de no más de 12 personas, más el equipo que te guía. En el Aconcagua éramos 15 en total y sólo seis llegamos a la cima. Con algo de experiencia que tengo, soy colaborador del grupo pero no tomo decisiones porque la montaña es bastante autoritaria. Si no te ven bien, te dicen ‘bajás’ y tenés que bajar, no se discute. Armás carpa y descansás, aunque creas que se puede seguir subiendo”, explica el proceso y su implementación.

“Desde que salí de Arrecifes estuve 25 días hasta volver. Nosotros decimos que vamos a trabajar en la montaña; nos adaptamos y aclimatamos en la misma montaña. Tratamos de no contratar mulas y llevar las cosas nosotros. Transitamos un desnivel diario de alrededor de 800/1000 metros”, comienza Pons a relatar la escalada al Aconcagua. “Arrancamos llevando parte del campamento, comidas, víveres y medicamentos hasta el primer refugio. Luego bajamos, hacemos noche y al día siguiente llevamos el resto del equipo”.

“Yo llegué el 26 de enero a Penitentes. Fuimos hasta Plaza Francia, visitamos la cara sur del Aconcagua, volvimos y dormimos. Entramos en el parque el 28 de enero y alcanzamos la cumbre el 9 de febrero. Para llegar a Plaza de Mulas (4.300 metros) sí llevamos mulas porque nos obligaron, acompañados por arrieros que trasladan el equipamiento. Ahí fuimos más livianos, ocho o nueve horas caminando.

En Plaza de Mulas nos quedamos tres días y movimos hasta la base del Bonete, donde caminamos un poco. En realidad nos íbamos a quedar dos días pero usamos uno más porque estaba muy bravo el tema del clima, lo que comprobamos con gente que venía bajando. Luego subimos hasta Canadá (otro refugio a 5.100 metros) llevando agua porque no había y volvimos. Estuvimos ahí un día y fuimos a Nido de Cóndores, a 5.800 mts., donde hicimos un campamentos de pernocte y salimos de nuevo. Paramos en Plaza Cólera, dormimos y ya encaramos el camino a la cumbre de la montaña”.

Lucas cuenta que a esa altura deben soportar 30ºC bajo cero manteniendo la temperatura corporal con muy buenos equipos, bolsas de dormir de plumas y durmiendo más vestidos. “Pero el cuerpo humano es maravilloso, se adapta solo”. También aclaró que “subimos sin equipos de oxígeno, porque elegimos hacerlo así, ya que la dificultad es mayor; con oxígeno llega cualquiera. Yo llegué a tener una saturación de 67% de oxígeno en sangre. Imagínense que en el llano, a una persona con 85% de saturación ya la internan y está casi para intubar. A eso me refiero también cuando hablo de la increíble adaptación del cuerpo”.

“Terminamos haciendo cima a 6.960 metros sobre el nivel del mar, que es lo que nos marcó el GPS, cuando los libros dicen que el Aconcagua mide 6.959. Es un momento maravilloso, indescriptible, luego de ocho o nueve días para llegar en los que te encontrás con vos mismo en una introspección muy fuerte. En ese tramo algunos no aguantan y tienen que empezar a bajar, se da la orden y no se discute.

La denominada Canaleta del Aconcagua es la parte más dura. Se dice que en su extensión se gana muy poco terreno, que ‘se sube un paso y se pierden dos’. Allí, a una altura de seis mil y pico de metros tardamos cuatro horas en caminar apenas 200 metros”, completa Lucas y ya proyecta nuevos desafíos:

“Mi objetivo ahora es volver a Ojos del Salado en enero, para sondear un poco y enfocarnos en Pakistán, donde está parte del cordón del Himalaya. Allí empezaríamos con el Spantik, que tiene cerca de 7.200 metros. Ya son los últimos cartuchos míos, soy consciente de eso”.

