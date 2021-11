Un music-bar único emerge como salido de un cuento iluminando las noches de sábado en la zona rural de Ramallo. Vale la pena conocerlo.

El Bosque es un exclusivo music-bar ubicado en la zona rural de Villa Ramallo, con características muy particulares que lo destacan del resto. Su impecable ambientación, luces y sonido emergen como un lugar encantado en medio de un monte de árboles añejos y pinos del campo de su propietario, Roger Herrera.

A poco de cumplir un año de su apertura, El Bosque convoca público de toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires y del trayecto de la autopista 9 desde Rosario a Buenos Aires, por su estilo que lo hace único en la región, como salido de un cuento.

Todos los sábados se presentan artistas de primer nivel, como JAF, Manuel Wirtz, César ‘Banana’ Pueyrredón, tributos a Soda Stereo, Virus (este sábado 27 estará Marcelo Moura), Maná, Luis Miguel y U2 entre otros, a menos de una hora de Arrecifes.

Cada noche se completa con un muy bien seleccionado set de DJ, una completísima barra de tragos y una carta de comidas de estilo finger food. Y la calidad de sonido y luces no la vas a poder creer; todo a un inmejorable nivel.

Pero para entender lo que es El Bosque primero hay que conocer a su dueño y creador, Roger Herrera, un porteño de 51 años emprendedor y detallista como pocos, que a sus adolescentes 17 años encaró su primera “locura” con una fiesta que desbordó de gente en un sótano que alquiló por una sola noche en Arenales y Ayacucho, en la ciudad de Buenos Aires.

Esa “sola noche” se extendió por meses y fue el inicio de un derrotero inagotable de éxitos de este auténtico personaje que pasó por distintos rubros y aún mantiene su empresa de iluminación y sonido PRO MUSIC.

“No todas me salieron bien. En algunos emprendimientos me fue mal, pero nunca bajé los brazos. Por suerte tengo una familia maravillosa que me acompaña, sostenida por mi esposa, Pilar Miguens, siempre incondicional pese a que cuando pensé ‘El Bosque’ me dijo ‘basta, en esta no te acompaño’. Y hoy está trabajando en la cocina del lugar, junto a mis hijos que también colaboran en esta nueva locura”, explica Roger mientras no se pierde ni un detalle de lo que pasa a su alrededor en las noches de sábado en este lugar encantador.

La foto que acompaña estas líneas fue tomada en diciembre de 2020 y refleja el momento exacto en que Roger pensó El Bosque, hoy ubicado en ese mismo lugar donde está encendiendo el fuego. Y en pocos días lo concretó, reuniendo sábado a sábado a más de 200 personas que se van con sentimiento en común: volver todas las veces que puedan.

Herrera emigró de CABA a Ramallo con la intención de “pasar fines de semana más tranquilos”, pero a escasos meses de encontrar ese campo que era sólo para descansar unos días, terminó radicándose allí en un abrupto cambio de estilo de vida, para él y su familia.

Pero Roger no puede con su genio y su creatividad. Podés dejarlo en medio del desierto que algo interesante va a generar. Como ya destacamos, está en todos los detalles y no descansa literalmente ni un segundo cada sábado por la noche. Recibe a los músicos en su casa (a escasos 20 metros de El Bosque) y los atiende como si fueran su familia. Está atento a la comodidad de todos y cada uno de sus clientes, pese a que tiene trabajando a 35 personas que lo asisten. e fija que no falte nada, que no falle nada; desde la cocina hasta subirse al escenario a tocar como DJ, pasión que le trasladó a su hijo Pedro, pasando por controlar la transmisión en vivo por las redes que realiza Nico Seba. O alentando a Banana para que cante más de lo previsto, lo mismo que a la impecable banda Casi Libres que brilló con un tributo a Soda.

Por todo esto y muchísimo más, El Bosque es absolutamente recomendable. Se asiste únicamente con reservas que pueden hacerse al WhatsApp 3407-468616. O podés conocer más en https://www.facebook.com/elbosquevillaramallo. Pero nada de lo que podamos contarte y ver por las redes se compara a vivirlo en el lugar.

LA UBICACIÓN: https://goo.gl/maps/BgQFJsPGJYgCYFA2A

