En una actitud muy simpática y cargada de ternura hacia los niños que se encuentran internados en el Pabellón Pediátrico del Hospital Municipal, el director Dr. Santiago Monina recibió en el nosocomio local al ratón Mickey.

Así lo hizo saber a través de sus redes sociales. “Hoy paso por la sala de pediatría del Hospital Santa Francisca el amiguito de todos los niños a saludar, “, publicó Monina, acompañando fotos con la directora adjunta, Dra. Andrea Ruiz y el secretario de Salud municipal, Dr. Carlos Mondino. Los funcionarios se veían felices pudiéndose tomar fotos con el tradicional personaje de Disney.

Aparentemente, los responsables de la salud de Arrecifes no tienen la misma simpatía con el Dr. Carlos Kambourian, ex director del Hospital Garrahan y una eminencia en Pediatría, a quien no recibió nadie cuando llegó al Hospital hace diez días y pidió permiso para revisar a niños internados a los que no había visto ningún médico.

Así lo hicieron saber algunos arrecifeños en los comentarios de la orgullosa publicación de Monina con Mickey. Ruben Torres escribió: “Que pasen los médicos también a revisar los niños mi hija estuvo internada desde el viernes a las 21hs y el médico apareció el sábado a las 20hs”.

“Billetera mata galán”, inmortalizó la frase Jacobo Winograd. En este caso, “Mickey mata Kambourian”, y a muchos arrecifeños les dio felicidad. Lo importante es que los doctores Monina y Mondino podrán mostrarles a sus nietos que conocieron al ratón Mickey arrecifeño. En definitiva, Kambourian no tiene cómo demostrar que fue a Disney.

