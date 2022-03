El intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, visitó este miércoles los estudios de RADIO UNO (107.), siendo entrevistado durante más de una hora.

Consultado sobre si es verdad que les está preguntando a vecinos en encuentros ocasionales si debe volver a presentarse como candidato, reconoció: “Es cierto”.

Olaeta contó que “no les pregunto a los míos ni a los opositores, obviamente, porque ya sé qué me van a decir. Bah, quizás algún vecino que simpatiza con otra fuerza política me diga que me presente así me ganan…” “A vecinos independientes que me encuentro ocasionalmente les pregunto si les parece que debo presentarme como candidato a Intendente por tercera vez o si lo mío ya está, me tengo que ir a mi casa. Les pido que me sean sinceros, ya que uno estando seis años en el poder quizás pierda ese pulso objetivo de lo que piensa la gente”.

El jefe comunal arrecifeño agregó: “He obtenido respuestas variadas, y las voy anotando en una libretita: sí o no”, aunque no quiso responder cómo va esta particular encuesta personal: “Lo sabrán cuando llegue el momento de tomar la decisión. Claro que más allá de lo que opine la gente a la que consulto y de mi decisión de presentarme o no, el que va a resolver es el pueblo en general luego en las elecciones”.

Recordamos que Olaeta transita por su segundo período consecutivo como intendente y que nadie en Arrecifes logró enhebrar tres gestiones consecutivas.

