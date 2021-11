En la mañana de este miércoles se produjo un incendio en una vivienda ubicada en calle Laprida, en la denominada “Villa Chica”, sector de Villa Sanguinetti. Las pérdidas materiales fueron totales, según informó el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arrecifes en RADIO UNO 107.1.

A través de la emisora, Fernando ‘Beto’ Ciongo se descargó con dureza sobre un tema que viene reclamando desde hace mucho tiempo y sin respuestas de ningún tipo: “El tema es que la gente, en su desesperación ante un incendio o un accidente, llama al 911 o al 101, que son números de la Policía y que no son atendidos en Arrecifes. Pero el problema no es de la gente, que en una situación extrema se comunica con el primer número que se le viene a la cabeza; es de los que manejan el 911 y el 101, que son unos inútiles. Esos llamados son recibidos no sé dónde, por gente que no es de nuestra ciudad y no tiene ni idea; de ahí remiten el reclamo a la central de Pergamino, después llaman a la Policía de Arrecifes y recién ahí nos avisan a los Bomberos. Imagínense todo el tiempo que se pierde con este sistema que es un desastre. Una demora de pocos minutos puede significar, por ejemplo, que una casa se prensa fuego completa, como en el caso de hoy; o en un accidente puede costar una vida”.

Para ejemplificar, el Jefe de Bomberos contó que “desde que recibimos el llamado, nosotros en 4 o 5 minutos llegamos a cualquier lugar de la ciudad. Nos ponemos mal y fallamos si tardamos 6 o 7 minutos, porque es un tiempo crucial en una emergencia. Y a esta gente que atiende esos teléfonos de la Policía no les importa nada; ni siquiera conocen Arrecifes y muchas veces no saben decir el lugar donde ocurrió el siniestro. Y lo peor es que son inútiles pagos, cobran para hacer el trabajo que hacen y lo hacen mal. A veces hay que rezar para que el encargado del sistema no esté haciendo compras en ese momento”.

Ciongo continuó con su fuerte reclamo, absolutamente lógico, preocupado por la comunidad: “Ya me cansé de reclamar por esto, pero nadie te da pelota, como nadie le da pelota a nada en este país. El 911 fue creado para controlar a la Policía, pero que se controlen ellos, a los bomberos nadie tiene que controlarnos nada. No tienen que meterse porque nos complican las cosas. El 911 no sirve para eso, que se dejen de joder. Le pido a la gente que, por favor, cuando necesite de los bomberos llame al 100 o al 452394, que son los números del Cuartel”.

Y agregó: “Otro problema es la autopista 8, que cuando hay un accidente no saben indicarnos bien dónde ocurrió. Y si no tenemos el lugar preciso y nos pasamos, después no podemos salir de la ruta vieja porque no se puede cruzar. Tampoco podemos hacer las cosas a lo loco porque no vamos a causar nosotros otro accidente. Podemos violar alguna norma de tránsito para llegar a tiempo pero siempre con precaución, tomando los recaudos necesarios. Es todo un desastre y a nadie le importa nada; no se dan cuenta que están jugando con la vida de la gente y con valores materiales que una pobre familia no las recupera más”.

Beto Ciongo cerró sosteniendo que “yo sé que no digo las cosas de buena manera, pero no me importa quedar bien o mal, que me feliciten o me critiquen. Yo digo lo que pienso y me hago cargo. Pienso en la gente. La eficiencia del trabajo de los bomberos voluntarios de Arrecifes es responsabilidad mía, y las fallas también. Pero no quiero hacerme cargo de los inútiles que no tienen nada que ver con nosotros y nos complican el trabajo”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios