El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Arrecifes, José María Tenorio, sufrió una insuficiencia cardíaca en el amanecer de este lunes.

Hasta ese episodio el Dr. Tenorio no había mostrado síntomas, y se sabe de su vida saludable con la permanente práctica de ciclismo, además de no fumar y no beber alcohol, por lo que el hecho resultó absolutamente inesperado y sorpresivo.

Al ser atendido en el Hospital Municipal se comprobó que había sufrido un infarto y de inmediato fue trasladado a Pergamino, donde fue tratado por especialistas en cardiología.

Afortunadamente el funcionario arrecifeño superó el susto y se encuentra bien, aunque permanecería hospitalizado hasta el miércoles en observación y por prevención.

