Los candidatos a concejales del Frente de Todos Gonzalo Peralta y Sabrina Burgueño visitaron hoy los estudios de RADIO UNO (107.1) y respondieron al mensaje instalado en parte de la sociedad que “el peronismo mantiene vagos, y que su política genera que mucha gente viva de planes y no trabaje”.

“Es todo lo contrario”, afirmó Peralta.”El peronismo se caracterizó siempre por generar trabajo y defender los derechos del trabajador. De hecho, más allá de la pandemia las medidas que adopta el Gobierno nacional están siempre dirigidas a preservar las fuentes de trabajo genuinas, a reactivar industrias. Antes, con la pandemia macrista se priorizaban las importaciones y las fábricas acá cerraban porque no podían competir; dejaron a muchísimos trabajadores en la calle”.

“También hay que separar y aclarar que las asignaciones familiares y por hijo no son un plan, son un derecho. Es tan contradictorio el mensaje que ahora se duplicó el salario familiar y nos dicen que ‘seguimos manteniendo vagos’, cuando a ese salario familiar lo perciben los trabajadores registrados”, añadió.

“El macrismo destruyó el trabajo genuino e intentó reemplazarlo por monotrbutistas. ANSES se llena de gente pidiendo hacer el Monotributo porque si no, no puede trabajar. De hecho, el Municipio tiene gente trabajando como monotributista, no regularizada como corresponde. Pero bueno, es difícil luchar contra la instalación maliciosa de estos mensajes a través de muchos medios”, continuó explicando Peralta.

La Dra. Burgueño se sumó al concepto: “El macrismo criticaba los ‘planes de Cristina’ y cuando asumió el Gobierno nacional, los duplicó. Ésta no es una opinión, son datos públicos, comprobables. Entonces, hablemos en serio”.

“Ahora Vidal y el resto de los candidatos macristas están anticipando que van a eliminar las indemnizaciones, lo que va a generar que cualquier trabajador sea despedido sin más. Por un lado critican a la gente que ‘no trabaja’ y por otro lado incentivan a dejar sin trabajo al que lo tiene”, agregó la abogada.

“El peronismo no mantien vagos; el que regala cheques es Olaeta. Por toda la ciudad circulan muchísimos cheques de la Municipalidad emitidos a particulares que no cumplen ninguna prestación. Esto no se dice, pero es una realidad que se acentuó en esta etapa preelectoral”, disparó Sabrina.

“El Intendente está acostumbrado a instalar mentiras como verdades y las sostiene. Vive mintiendo. Puedo citar, sólo como algunos ejemplos, la radicación en Arrecifes de una tabacalera china que generaría más de 100 puestos de trabajo (cosa que en su momento yo también creí y me puse muy contenta), el frigorífico porcino, las cloacas a Todd, la nueva terminal, el nuevo museo, el nuevo Hospital, la Fiscalía en Arrecifes y así podría seguir. Y me refiero a esto porque se instalan mentiras, como se habla de ‘los planeros’. Lo que hace el peronismo es no mentir y trabajar por defender los derechos de los trabajadores y de la gente más postergada”, completó.

“No decimos que los gobiernos nacional y provincial estén haciendo todo bien. Por supuesto que no, y la gente se manifestó así en las PASO. Pero nos ocupamos de la gente y hablamos cara a cara con ellos para que nos critiquen, nos interpelen y poder mejorar. No olvidemos que salimos de la pandemia macrista y de la del coronavirus, que no es excusa pero es una realidad. Hay cosas que se han logrado y otras que no; pero tenemos claro el camino y estén seguros de que el macrismo no va a venir a solucionar nada, todo lo contrario; ya lo ha demostrado. En Arrecifes también gobierna el macrismo, por más que se cambien de nombre y de color, y en seis años de gestión no han generado ni una sola fuente de trabajo genuina. Entonces si vamos a hablar de vagos y de trabajo, hablemos en serio. También hay vagos con plata, y uno de ellos llegó a Presidente de la Nación”, coincidieron los candidatos de Todos.

