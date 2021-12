El aumento de tasas y contribuciones se estima en un promedio de entre el 35 y el 38% para el próximo año.

Esta mañana, último día de la extensión del plazo para presentarlo, ingreso al Concejo Deliberante de Arrecifes el proyecto de ordenanza Presupuesto Municipal, acompañado por el proyecto de ordenanza Fiscal e Impositiva para 2022.

El presupuesto de ejecución de gastos y cálculo de recursos para el año próximo asciende a $ 1.658.509.480,71 en nuestra ciudad; aproximadamente un 50% más que el del actual ejercicio.

En RADIO UNO (107.1) el secretario de Hacienda municipal, Mauro Bóveda, explicó que el aumento de tasas y servicios municipales “fue hablado con la Provincia y con estimaciones inflacionarias de Nación”, y aseguró que “por lo que observamos en otras ciudades de la provincia y de nuestra zona, el de Arrecifes es uno de los más bajos”.

En ese sentido, amplió especificando que “la suba promedio de tasas prevista ronda entre el 35 y el 38% para todo 2022”. Y que la contribución domiciliaria es menor en algunos barrios que no cuentan con todos los servicios, arrancando “desde el 22% en algunos y el 30% en otros”.

“El momento del país es complicado para realizar un cálculo presupuestario, producto que la inflación no cede. No obstante, trabajamos en el Presupuesto con la precisa indicación del intendente Javier Olaeta de que no supere esos porcentajes. Aumentamos lo mínimo que pudimos, para no castigar el bolsillo del vecino”, afirmó el funcionario.

El Presupuesto y la ordenanza Fiscal e Impositiva 2022 fueron enviados al Concejo Deliberante por el Departamento Ejecutivo junto a un pedido de sesión extraordinaria para darle ingreso, por lo que se supone que esta semana se tratará en el recinto y luego será derivado a la comisión respectiva para su estudio.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios