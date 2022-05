Mediante un comunicado, el PRO arrecifeño, que desde 2015 integraba la alianza Juntos por el Cambio con la UCR que gobierna la Municipalidad, hizo conocer su decisión de separarse del oficialismo. Fernando Bouvier, su referente junto con Gustavo Picoy y concejal, tendrá un bloque propio representando a Juntos-PRO.

EL COMUNICADO

A la comunidad de la ciudad de Arrecifes:

En las últimas PASO legislativas de Arrecifes, por diferentes matices en la forma de proceder del Departamento Ejecutivo Municipal, desde el PRO resolvimos presentarnos con lista propia dentro de la alianza Juntos, compitiendo democrática y adultamente con el sector que representa la UCR. En ese momento consideramos que no se estaba escuchando a los vecinos, como lo manifestamos reiteradamente.

Tras la legítima victoria del radicalismo en esas internas, como lo venimos haciendo desde el año 2015, no dudamos en acompañar integrando la lista definitiva en las elecciones generales y trabajando en pos de que Juntos obtenga la victoria finalmente conseguida.

No obstante, desde nuestra decisión de competir con el oficialismo, la relación con el Departamento Ejecutivo Municipal comenzó a resquebrajarse. A decir verdad, la postura de sostener nuestro grupo político en internas democráticas, permitiendo que los vecinos elijan con su voto, no fue tomada bien por el radicalismo local.

A partir del nuevo mandato asumido por nuestro concejal, Fernando Bouvier, esas diferencias que nos llevaron a una interna se fueron profundizando. A tal punto que dejamos de sentirnos escuchados y respetados dentro del bloque Juntos.

Las divergencias con la forma de proceder del Departamento Ejecutivo, especialmente en los últimos meses, son cada vez más grandes. Y no encontramos eco a nuestros planteos dentro del bloque. El hecho de disentir con distintas acciones de gobierno nos ha llevado a ser postergados por los concejales radicales, al punto de ya reunirse sin nuestro representante ni consultarlo respecto de posturas a adoptar en el Concejo Deliberante.

El PRO Arrecifes tiene opinión propia y la ejerce a través de su concejal, lo que evidente e indudablemente incomoda a los ediles que, con legítimo derecho, siguen los mandatos de la gestión municipal. En consecuencia, ya no nos sentimos útiles al proyecto local.

Tras un debate interno en nuestro espacio, considerando que debemos continuar con los lineamientos del proyecto político del PRO, que hoy localmente no coinciden con las formas del Departamento Ejecutivo, y respetando lo que le propusimos en la última campaña electoral a los vecinos, es que resolvimos apartarnos de los ediles de la UCR y conformar un unibloque sosteniendo las banderas del PRO, siempre dentro de la alianza Juntos.

Esta postura no se basa en diferencias ideológicas sino de procedimientos a nivel local. No queremos ser un obstáculo para la continuidad de los proyectos del Departamento Ejecutivo y tampoco no poder hacer valer nuestra voz y nuestros principios. Es por ello que consideramos haber tomado la decisión más saludable para todos y, fundamentalmente, para la sociedad arrecifeña.

Tampoco es nuestra intención caer en la grieta e improductiva disyuntiva de oficialismo u oposición. Seguiremos trabajando desde nuestro humilde lugar, con respeto y honestidad, para poder brindar lo mejor a todos los ciudadanos de Arrecifes sin distinción.

Los saludamos muy atte.

PRO ARRECIFES

