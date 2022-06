En la mañana de este jueves, en momentos en que RADIO UNO (107.1) y este diario transmitían en directo la sesión del Consejo Escolar de Arrecifes, se pudo comprobar el deteriorado estado en que se encuentra el techo de la dependencia donde funciona, en el edificio del Centro Cívico.

Literalmente, trozos y polvo del cielorraso caen sobre los escritorios y computadoras en los que trabajan los consejeros y personal del organismo.

Esta situación viene desde hace mucho tiempo y se agrava día a día al no efectuarse ninguna reparación, lo que torna realmente deplorable al ambiente en donde opera una importante rama de la educación local, dentro de un edificio público; además del riesgo que representa que se desprenda un trozo más importante.

Cabe destacar que el Consejo no cuenta con dinero para poder arreglarlo, ya que en la misma sesión de hoy se informó que al 5/6/2022 contaban con sólo $ 16 mil pesos en su cuenta. Y si bien día a día se van sumando fondos provenientes de una coparticipación de impuestos para educación, hoy no saben cuánta plata hay disponible porque se les bloqueó la clave de la cuenta del Banco Provincia y no tuvieron tiempo de rehabilitarla…

Las imágenes hablan por sí solas.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios