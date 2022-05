Con el choque entre Comunicaciones y Sports, esta noche a las 21:00 en Pergamino, se inicia la 12ª fecha del Torneo de Primera División que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet.

La jornada se completa este miércoles, cuando Ricardo Gutiérrez visite al puntero e invicto del certamen, Gimnasia y Esgrima.

Por la fecha 13, en tanto, el Tricolor recibe el domingo a las 20:00 a Círculo de Colón, en un partido de lucha directa por la clasificación al Super 4.

FECHA 12

Martes 10

21:00: Comunicaciones vs. Sports

Miércoles 11

21:00: Argentino vs. Juventud

21:00: Gimnasia vs. Ricardo Gutiérrez

21:00: Círculo de Colón vs. Sportivo Rojas

21:15: Sirio Libanés vs Alianza de Colón

FECHA 13

Viernes 13

21:00: Juventud vs. Comunicaciones

21:00: Sports vs. Sirio Libanés

21:15: Gimnasia vs. Argentino

Domingo 15

20:00: Ricardo Gutiérrez vs. Círculo de Colón

20:30: Sportivo Rojas vs. Alianza

POSICIONES

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios