EN ARRECIFES TRABAJAN COMERCIOS NO EXCEPTUADOS

La mañana de Radio Uno (107.1) se inundó hoy con mensajes de vecinos de Arrecifes reclamando porque muchos comercios no autorizados a trabajar por el decreto presidencial, estaban abiertos. Y otros desprevenidos, incluso, preguntando si se había modificado ese decreto.

Entre la lista figuran bazares, corralones de materiales, librerías, peluquerías domiciliarias, madereras, bocas de cobro de servicios, concesionarias de autos, locales de venta y reparación de teléfonos celulares y computadoras, mueblerías, incuidos deliverys de todo tipo, no sólo de comidas.

En los casos que la radio consultó a sus propietarios, manifestaron que tenían autorización de la Municipalidad de Arrecifes, “como casos excepcionales y con las medidas de seguridad correspondientes”.

Por supuesto que no existe ninguna información oficial al respecto, debido a que estas supuestas autorizaciones contravienen el decreto nacional de emergencia.

El reclamo es de los comerciantes que se encuentran cumpliendo y no trabajan. Y también de los vecinos que se quejan: “Llevo días encerrado y sin ir a trabajar y acá cada cual hace lo que quiere. No es cuestión de si necesitan o no, porque todos necesitamos y estamos haciendo un sacrificio. Es una cuestión de salud. Venimos bárbaro porque no tenemos casos de coronavirus y ojalá sigamos así, pero si no se puede, no se puede”, coinciden muchos mensajes.

