El candidato a diputado nacional por Juntos, Facundo Manes, visitó este sábado Arrecifes para celebrar el 38º aniversario de la elección que significó el regreso a la democracia en la Argentina, en un acto frente al busto del Dr. Raúl Alfonsín.

Previamente, el neurocientífico que escolta a Diego Santilli y Graciela Ocaña en la lista que se presenta el próximo 14 de noviembre, ofreció una conferencia de prensa en una quinta de Villa Sanguinetti.

Consultado por esta fecha especial, Manes realizó una polémica comparación: “En 1981 Galtieri dijo que las urnas estaban bien guardadas y en sólo dos años se generó una dinámica desde abajo hacia arriba, de millones y millones de argentinos, que reconstruyó la democracia. Fue el último gran proyecto que nos unió a los argentinos.

El desafío que tenemos es parecido. Los cambios sociales pasan en poco tiempo y creo que en 2023 el pueblo va a reaccionar y ahora no hacia la recuperación democrática sino hacia la modernidad, el progreso, la igualdad, los desafíos del siglo 21. Esto va a pasar, pero necesitamos de millones de argentinos unidos”.

El médico saltense criticó duramente al partido político que conduce actualmente la Argentina: “Los últimos 16 años vienen siendo gobernados por el kirchnerismo y estamos cada vez peor. La construcción política de este gobierno se basa en el clientelismo, en el control de la Justicia, en la persecución al periodismo independientes y a la oposición, asfixia al sector privado. Pero la gente no va a dejarse comprar la dignidad por una bicicleta”.

Para finalizar, Manes reconoció que “las elecciones aún no están ganadas, no hay que relajarse, hay que salir a buscar el voto, pero no para nosotros sino para el nuevo proyecto de país. Creo que hay mucha gente que nos va a acompañar”.

