La modelo Dolores Cardoso participó este martes del programa Bienvenidos a Bordo, que conduce Guido Kaczka por El Trece.

La arrecifeña estuvo como invitada en el segmento en que se juega a leer los labios de un compañero, compitiendo en pareja con Hernán Drago.

También jugaron Sofía Macaggi, Gladys La Bomba Tucumana y Dan Breitman.

“Participando de una tarde diferente en El Trece. A punto de estallarme los tímpanos e intentando adivinar “un kilo y dos pancitos” en @bienvenidosabordo_ok Que estuvo divertido y mejor compañero no me pudo tocar, no quedan dudas! Muchas gracias @hernandrago por tanta buena onda y darme los mejores típs. Lo dimos todo “, escribió Loli en sus redes.

