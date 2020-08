EL PIOJO GAITÁN SE LANZA A LA POLÍTICA

Claudio Gaitán, el popular “Piojo en el Aire” por sus programas en la FM La Costa 103.7, de su propiedad, anunció su desembarco en la actividad política.

Esta mañana, en una entrevista en Radio Uno (107.1), el Piojo confirmó: “El año que viene voy a ir como candidato a concejal y después me voy a presentar como candidato a intendente”.

Y confió: “El martes por la mañana me reuní con el intendente Javier Olaeta, que es un amigo. La charla estaba prevista para 50 minutos y terminamos hablando dos horas. Él me aconsejó y me dijo que la política tiene cosas lindas pero también cosas feas. Me invitó para que vaya al Concejo Deliberante y vea cómo trabaja su partido, así voy aprendiendo”.

No obstante, Gaitán aclaró: “El hecho de que me haya reunido con Olaeta no significa que vaya a ir en una lista suya. A eso aún no lo decidí. Yo no tengo partido político, me llevo bien con todos y sólo quiero trabajar por Arrecifes, especialmente por la gente más humilde, por la que más necesita”.

En ese sentido, reconoció que “también existe la posibilidad de que arme un espacio propio, eso se verá en su momento. Yo ya empecé a trabajar, a reunirme con gente y a caminar los barrios”. Pero aclaró que “también me voy a ocupar de las pymes, de los negocios que se han destruido en los últimos años; hay gente que se ha quedado sin nada”.

“Faltan hacer muchas cosas en Arrecifes. Y se lo dije a Olaeta. Él me lo reconoció, pero me dijo que también se ha hecho mucho y tiene razón. Pero para empezar a hacer todo lo que falta es que me decidí a involucrarme. Además, siento el apoyo de la gente que me alienta muchísimo. Sé que me falta aprender y lo voy a hacer, pero estoy plenamente decidido y voy en serio”.

