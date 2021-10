Lo habían programado para enero de este año, cuando las actividades al aire libre comenzaron a ser autorizadas. Pero el ánimo de la sociedad no era el mejor y si ellos no disfrutan haciendo música, no la hacen. No pueden disociar la música con el disfrute, con el placer; es como una simbiosis indivisible en Adrián Charras, Mariana Dominé, Christian Rodríguez y Anamari Solanés.

Pero ahora llegó el momento. Esta formación de lujo brindará un show denominado “Entre NOS” el sábado 23 de octubre a las 21:00 en la Sociedad Vasca.

El sonido e iluminación estarán a cargo de Jonatan Morales y “la Vasca” brindará un servicio de cantina.

Llegó el momento de volver a encontrarse y, ahora sí, disfrutar juntos: los protagonistas y el público.

Las entradas tienen un valor de $ 600 y se venden en La Casa de Mariu y pidiéndolas por Whatsapp al 2478-498361.

Por cuestiones de protocolo, la capacidad es limitada.

