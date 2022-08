El concejal arrecifeño Jorge Eterovich fue invitado por Sergio Massa a la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación donde se aprobó su renuncia a la Presidencia del Cuerpo y de su banca. Y no fue un hecho casual ni de protocolo.

La fidelidad del abogado local y su constante trabajo con quien desde este miércoles asumirá como ministro de tres carteras del gobierno de Alberto Fernández hizo que Massa lo convoque a colaborar en este nuevo, gran y difícil desafío.

Hace 15 años que Eterovich trabaja con Massa y ambos se conocen muy bien. De hecho, el edil del Frente Renovador-Frente de Todos ya integraba el equipo ejecutivo del Ministerio de Transporte de la Nación; aunque ahora tendrá un mayor compromiso.

“Hay que ser muy cauto al hablar de este tema ya que lamentablemente la grieta atraviesa a toda la sociedad. A raíz de algunas publicaciones que he realizado en mis redes sociales celebrando que a Sergio se le otorgue mayor poder de acción, he comprobado cómo muchos lo descalifican (y en algunos casos a mí también) antes de empezar, sin saber cómo va a resultar su gestión”, indicó Eterovich en comunicación telefónica con este diario.

“Yo entiendo a los vecinos. Todos estamos cansados y descreídos por no poder salir adelante. En definitiva yo soy un vecino más, con la diferencia de tener la pasión por la política que me lleva a trabajar también intentando mejorar la realidad de la gente desde el pequeño lugar que ocupo. Hasta ahora pude hacer algo por Arrecifes y hasta por ahí nomás, ya que he elaborado proyectos que considero importantes y no han sido tenidos en cuenta. Es importante, en lo que a mí refiere, que la gente comprenda que jamás he integrado un Departamento Ejecutivo, que precisamente es el responsable de ejecutar las políticas públicas. Y respecto de Trenes Argentinos, seguiré trabajando con el directorio para que el tren llegue a Arrecifes”, explicó el abogado.

“Muchos me dicen qué va a cambiar Massa si es parte de este gobierno y hasta ahora no ha tenido éxito. En ese sentido también tienen razón y no le voy a sacar el cuerpo a una gestión nacional que sin dudas no está cumpliendo con las expectativas de la gente. Pero también quiero decir que estoy muy esperanzado con lo que pueda hacer Sergio. No es lo mismo Massa que Alberto ni Cristina; no digo que sea mejor ni peor, pero tiene otra manera de ejecutar y de relacionarse. Hasta el momento su función había sido la de conducir la Cámara de Diputados, tarea que ha cumplido exitosamente. En los años que estuvo como presidente, la Cámara sesionó tanto y con tanta institucionalidad y democracia. Pero insisto: entiendo que la gente esté descreída porque ya está harta de creer y defraudarse una y otra vez”, amplió Eterovich.

“Hace 15 años que estoy al lado de Sergio y sé de su enorme capacidad, de sus contactos, de su apertura, de su imagen en el exterior, de la confianza que genera en los mercados que también lo conocen. No hay que tener miedo de decir que Massa se lleva bien con los mercados o con el campo, porque son actores fundamentales de la economía y la producción de un país y considero que es un error enfrentarlos. Para gobernar, hay que convivir con todos los sectores, siempre pensando en rescatar a los más vulnerables”, consideró, involucrándose más en lo político.

“¿Qué función voy a cumplir yo? Hasta ahora no lo sé y no es algo que me preocupe. Estoy a disposición para colaborar en lo que los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, que son los que va a conducir Massa. Yo quiero aportar mi pequeño granito de arena para que los argentinos podamos salir adelante de una vez por todas, aunque sea sacando fotocopias, no me interesa”, cerró el concejal local para terminar con una humorada: “No sea cosa que ahora vayan a decir en Arrecifes cómo vamos a salir adelante si la economía va a estar en manos de Eterovich, jajaja”.

