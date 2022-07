El concejal Jorge Eterovich visitó este viernes los estudios de RADIO UNO (107.1) y se mostró indignado por el hecho que desató el enojo de buena parte de los arrecifeños: el perro sacado de la calle por Bromatología y matado horas más tarde.

“El caso de este pobre perro que mató la Municipalidad es gravísimo de por sí, incalificable, y, por otro lado, es una muestra de cómo gobiernan. La persona encargada de Bromatología y responsable de la muerte del dogo es la que tendría que estar viajando consiguiendo empresas para Arrecifes. Jorge Filighera es director de Producción y Empleo, y no sólo no genera ni producción ni empleo sino que tampoco tiene conocimientos para manejar Bromatología y Zoonosis, donde históricamente siempre hubo un veterinario”, graficó el edil del Frente Renovador-Frente de Todos.

El Dr. Eterovich continuó ejemplificando: “Así manejan todo. No es un Gabinete donde estén los mejores en cada área, o al menos especialistas, sino un club de amigos. Si vos armás un equipo de fútbol, por ejemplo, buscás a los mejores en cada puesto, y al arquero lo ponés de arquero, no de delantero. Después, con tus amigos te juntás a comer un asado, pero no los ponés en el equipo sólo por ser tus amigos, ya que no le vas a ganar a nadie”.

“En la Municipalidad, vas a Hacienda y no tenés como responsable a un contador. Vas a Obras Públicas y no hay un arquitecto o un ingeniero a cargo. Hay amigos, que no tienen formación en lo que hacen, ¡y están manejando el futuro y el dinero de todos los arrecifeños! Vas a Tránsito y lo mismo. Y así está Arrecifes: triste, chato, sin posibilidades de nada; no sólo no avanzamos sino que retrocedemos día a día. La muestra son el resto de las ciudades de la zona, que nos han pasado por arriba”, añadió el abogado.

“Hace nueve meses se aprobó en el Concejo Deliberante el proyecto que elaboré creando el Centro Municipal de Zoonosis. Estudié mucho sobre el tema y me reuní con especialistas, porque no es un tema que yo domine; visité otros centros que son ejemplo, tomé ideas de todos para legislar en serio. ¿Y qué pasó? La Municipalidad no hizo absolutamente nada, no destinó ni un peso a un tema tan importante ni mostró ganas de llevarlo adelante. Entonces me pregunto para qué trabajo, si esta gestión se toma todo para la joda y nos toma para la joda a los vecinos y a los concejales. Se creen que gobernar una ciudad es un chiste, un pasatiempo, que a los arrecifeños nos cuesta carísimo”, disparó.

Para finalizar, reflexionó: “Así y todo la gente los sigue votando. Entonces, quizás no tendríamos que quejarnos tanto sino pensar que a lo mejor tenemos el gobierno que nos merecemos. Y particularmente pienso también que quizás el equivocado sea yo”.

