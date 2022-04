El concejal Jorge Eterovich visitó hoy los estudios de RADIO UNO (107.1) para referirse al plenario del Frente Renovador realizado en Arrecifes para la Segunda Sección Electoral y también a denuncias que en los últimos días se conocieron contra funcionarios de la Municipalidad local.

Respecto del primer tema, el edil massista sostuvo que fue “un encuentro político, de debate y organización partidaria de nuestra Sección, previo al Congreso Provincial del Frente Renovador que se va a realizar en Mar del Plata”. Y agregó que “por supuesto uno, como arrecifeño, busca gestionar para nuestra ciudad ante los dirigentes del FR que tienen responsabilidades de gestión tanto a nivel provincial como nacional. En ese sentido, comprometimos a Jorge Solmi, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a que venga a reunirse con productores locales cuando podamos coordinar un encuentro. También, junto a la Cámara de Comercio, organizaremos la visita de Sebastián Galmarini, director de Banco Provincia, para que se encuentre con comerciantes, empresarios y pymes de nuestra ciudad”.

Refiriéndose a dos denuncias radicadas en la Justicia contra funcionarios municipales de Arrecifes, que trascendieron el las ultimas horas, el Dr. Eterovich fue contundente: “Sin dudas el Concejo Deliberante debe tomar intervención en ello, y fijar una postura clara. Creo que la sesión de este miércoles puede marcar un antes y un después en la labor legislativa. Yo quiero ver si los concejales oficialistas van a seguir siendo títeres del Ejecutivo, como lo han venido mostrando hasta ahora, convirtiéndose en cómplices de irregularidades, o se van a poner del lado del vecino, cuidando sus intereses”.

“Puedo entender, aunque por supuesto no lo comparto, que haya concejales que acepten mancharse porque necesitan un sueldo; pero hay otros que no lo necesitan. Entonces, quiero ver qué actitud adoptan. Hay dos denuncias en la Justicia: una con funcionarios ya imputados y otra radicada por un concejal de Arrecifes, por un hecho de supuesta corrupción. Yo no concibo que se quiera tapar eso. Los vecinos tienen el derecho de saber qué es lo que está ocurriendo y nosotros, como concejales, la obligación de velar por la transparencia de la gestión, ya que el dinero es de los contribuyentes”, añadió el edil del Frente de Todos/Frente Renovador.

“Es muy difícil debatir con gente que no habla, como los concejales del oficialismo, que vendrían a ser una especie de siete planeros votados por el pueblo, ya que cobran sin trabajar; no presentan proyectos, no debaten, no son responsables, no hacen nada. Yo dono mi dieta, no como ellos. Entonces, uno parece un loco cuando reclama y queda hablando solo; pero ante estos temas graves yo no me callo”, cerró Eterovich.

Habrá que ver qué ocurre en la sesión del Concejo Deliberante este miércoles a las 20:00.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios