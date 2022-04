En los últimos días trascendió la existencia de dos denuncias contra funcionarios de la Municipalidad de Arrecifes. Una de ellas se viralizó a través de Whatsapp (con fotos del expediente) y la restante habría sido realizada por un concejal.

En RADIO UNO (107.1), Jorge Eterovich anticipó que estas causas podrían tratarse en la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles a las 20:00, por lo que el ambiente político local se mantiene expectante respecto de lo que pueda hablarse esta noche en el recinto.

No obstante, en el Orden del Día de la sesión no figura nada al respecto. Podría ser que se trate en los despachos de comisiones, que no están incluidos en los asuntos entrados que difundió el Concejo.

ORDEN DEL DÍA

