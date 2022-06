FERRARI: “ME QUIERO ENFOCAR EN PROYECTOS Y NO EN DISCUSIONES POLÍTICAS”

La concejal de Juntos Melisa Ferrari habló hoy en RADIO UNO (107.1) acerca de dos proyectos de su bloque que se tratarán en la sesión de este miércoles. Uno es referido a la regularización de toldos, cerramientos y similares que coloquen los comercios gastronómicos en el espacio público. Y el otro es sobre obras que se solicitan a Vialidad Provincia y Nación en diferentes rutas que cruzan por Arrecifes.

Pero más allá de eso, la edil oficialista se refirió a la experiencia en el Concejo Deliberante en los seis meses que lleva de gestión:

“El Concejo Deliberante es un ambiente difícil; no es sencillo llegar de la actividad privada sin experiencia en manejos políticos. Por eso en estos tiempos decidí cambiar el enfoque de mi trabajo. No quiero meterme más en discusiones políticas, en enfrentamientos y en una grieta que la gente rechaza; ya está cansada de eso. Opté por empezar a ocuparme de proyectos que sean positivos para Arrecifes y para sus vecinos, como éstos dos que presentamos. Creo que la gente me votó para eso”, reflexionó.

Y pidió a los arecifeños “que se acerquen a hacernos llegar inquietudes que nosotros podamos transformar en proyectos. De hecho, el pedido a Vialidad que termine la bajada de la autopista 8 en Todd y que mejore su conexión con la vieja ruta 8 surge de una conversación que tuve con una vecina de Todd”.

