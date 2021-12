A raíz de varios casos de gastroenterocolitis atendidos en el Hospital Municipal de Arrecifes, en cantidad mayor al promedio, las autoridades del nosocomio se abocaron a tratar de determinar las causas.

Fue así que se contactaron con funcionarios de Bromatología para conocer la calidad del agua potable en nuestra ciudad, con la posibilidad que esas indisposiciones sean causadas por una bacteria.

El director de Producción municipal, Jorge Filighera, a cargo de Bromatología, confirmó la situación en RADIO UNO (107.1) y llevó tranquilidad a la población:

“Nos contactamos con el Centro Bioquímico, encargado de analizar todos los pozos de agua, y nos confirmaron que todos los análisis físico químicos y bacteriológicos realizados arrojan valores normales, no detectándose ninguna bacteria y siendo el agua potable absolutamente apta para el consumo personal”.

Y agregó que “estos análisis se realizan mensualmente en el 50% de los pozos y el resto al mes siguiente, o sea que los resultados de cada uno son bimestrales”.

“Es importante llevar tranquilidad a la gente: puede consumir el agua potable sin problemas. No está contaminada ni nada por el estilo. Las causas de los casos de enterocolitis no me corresponden determinarlas a mi porque no soy especialista en la materia, pero por lo que hablé con los médicos puede deberse a un virus estacional, que suele darse en esta época del año”, añadió Filighera.

Más tarde el Municipio emitió un comunicado ratificando los dichos del funcionario:

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Arrecifes informa que, los análisis físico químicos y bacteriológicos realizados mensualmente en los distintos pozos de agua potable de nuestro distrito, como así también en domicilios particulares, han arrojado como resultado que el agua es Arrecifes se encuentra APTA PARA EL CONSUMO, sin que se haya detectado ningún tipo de anomalía en la calidad del suministro.

