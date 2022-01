Un paciente acusó al secretario de Salud de Capitán Sarmiento de contagiarlo de Covid y lo agarró a las piñas.

En el mediodía de este miércoles, el médico y secretario de Salud de Capitán Sarmiento, Marcelo Cachuaga, fue golpeado por un hombre en el Hospital Municipal Sagrado Corazón de Jesús. El agresor fue identificado como Diego Cafardo Cántaro y acusó al doctor de haberlo contagiado de coronavirus.

“Este hombre entró al Hospital y lo fui a atender para ver qué necesitaba. Cuando me acerco, me dije: ‘¿Te acordás de mí?’. De inmediato, me golpeó en el rostro, caí al piso y me siguió golpeando. Me gritaba que yo lo había contagiado, que era culpa mía. Yo no sabía quién era. Después me enteré de quién se trataba”, contó el Dr. Cachuaga.

Y continuó: “Este hombre nos había hecho una denuncia penal el año pasado porque se contagió de Covid, que la Justicia. Según él, cuando lo atendimos -fue operado por una afección cardíaca- él se contagió y nos echó la culpa”.

Además, el sujeto amenazó de muerte al médico y le advirtió que lo iba a seguir golpeando.

