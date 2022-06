Con dos partidos en el Estadio Pablo Zabaleta comienza hoy la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura Municipalidad de Arrecifes de fútbol de primera división.

Sportsman debe ganarle a Santa Lina y esperar que mañana pierdan Palermo y Obras para ser segundo y arrancar los playoffs directamente en semifinales.

La Peña de Boca Juniors, en tanto, no se juega nada en el clásico contra River Plate ya que ganando no puede subir más del cuarto lugar y si pierde, no resigna el quinto qu ocupa hoy.

Sábado 4

18:00: Santa Lina – Sportsman

20:00: River Plate – Boca Juniors

Domingo 5

14:00: Almirante Brown – Palermo

16:00: Villa Sanguinetti Obras Sanitarias

POSICIONES

