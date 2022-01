La Liga de Fútbol de Arrecifes debe resolver la próxima semana un nuevo pedido de Sportsman de Carmen de Areco para continuar jugando en la Liga de Salto, permiso que debe renovarse anualmente.

Varios de los clubes afiliados a nuestra liga (a la que geográficamente pertenece Carmen) adelantaron su intención de no autorizarlo nuevamente, por lo que Sportsman debería volver a jugar en Arrecifes.

Uno de ellos es la Peña de Boca Juniors, cuyo presidente, Alcides Carbajales, anticipó en RADIO UNO (107.1) que su voto será negativo, entendiendo que “ya se saldaron las diferencias que hicieron que Sportsman se fuera de nuestra Liga”.

No obstante, los dirigentes del Lobo carmeño no verían con disgusto regresar a competir en nuestra ciudad, ya que no estarían del todo cómodos en Salto.

Si esto se da y el equipo aurinegro vuelve, la Liga de Salto perdería un equipo y por ello “devolvería la atención” no autorizando a Leones de Trocha a continuar en la Liga de Arrecifes.

