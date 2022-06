Patricio Gabilondo y Cecilia Contreras, dirigentes de la agrupación justicialista local ‘Sumate’, visitaron los estudios de RADIO UNO 107.1 luego de entrevistarse con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, a quien le presentaron un plan de trabajo para Arrecifes, Todd y Viña.

“Es algo más de lo que venimos haciendo hace años desde afuera: estudiar, planificar, debatir en nuestro grupo y elaborar proyectos que puedan ayudar a sacar a Arrecifes del estancamiento. Realmente estamos muy preocupados, especialmente por los jóvenes, que no tienen futuro en nuestra ciudad”, resumieron.

“Con esos trabajos que elaboramos salimos a golpear puertas de ministerios y otros organismos del Estado buscando que les parezcan interesantes y nos den respuestas. Así hemos conseguido concretar gestiones exitosas dentro de lo que está a nuestro alcance, para ayudar a distintos actores y entidades de nuestra comunidad. Lo ideal sería que lo hiciera el Intendente, o que tomara los proyectos que le acercamos; pero no tenemos esa suerte”, ampliaron el concepto.

Gabilondo y Contreras coincidieron en “no bajar los brazos, vamos a seguir trabajando porque sabemos que algún día los vecinos de Arrecifes van a confiar en nosotros. Pero cuando nos toque tenemos que estar preparados y eso venimos haciendo desde hace seis años. No podemos seguir teniendo un intendente ABL, que sólo se dedica al alumbrado, barrido y limpieza, y al asistencialismo entregando subsidios. Tenemos que elevar el nivel de gobierno; esta gestión en Arrecifes atrasa, no se gobierna más así desde hace muchos años. Es imperioso saber hacia dónde queremos ir como ciudad y planificar el camino y el trabajo para llegar. Hoy no tenemos fuentes de trabajo de calidad; somos la única ciudad de la región que no brinda un nivel de estudios superiores; no tenemos obras importantes, y cada vez vamos peor. Hasta que no entendamos eso y lo cambiemos, lamentablemente no tenemos futuro”.

“La gestión del intendente Olaeta es cerrada y muy personalista, es muy difícil hablar con ellos. No es el caso de otros espacios justicialistas, con los que hablamos y podemos proyectar en conjunto; lo mismo que con Fernando Bouvier y Gustavo Picoy, que no son de nuestro color político; o con Sebastián Reigosa igual. Tenemos otra mirada mucho más amplia y a futuro; lejos del sometimiento a los vecinos que tengan que llamar al Intendente sólo para que le solucionen problemas menores. Sinceramente, no nos preocupa llegar al gobierno municipal en 2023; si nos preocupa mucho que Arrecifes no cambie”, cerraron.

