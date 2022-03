Gabilondo: “En Arrecifes no tenemos universidad porque la Municipalidad no quiere”

Patricio Gabilondo fue anfitrión esta sábado del primer encuentro del Movimiento Arraigo, conformado por un sector de dirigentes del Frente de Todos que tiene como objetivo trabajar para fortalecer el desarrollo de las localidades del interior bonaerense. La actividad, de la que participaron unas 80 personas, fue encabezada por el senador provincial Francisco ‘Paco’ Durañona, referente de este espacio justicialista.

“Vemos que la gran mayoría de las acciones y las medidas que está tomando este gobierno nacional están dirigidas a lo que se denomina AMBA, o sea Capital y Gran Buenos Aires. En el interior de la provincia habitualmente quedamos relegados, siendo que hasta en el último pueblo tenemos un notable potencial de recursos naturales y humanos. Por ello trabajamos en el Movimiento Arraigo, tratando de generar oportunidades para evitar precisamente el desarraigo de todas nuestras localidades, especialmente entre los jóvenes”, explicó Gabilondo en RADIO UNO (107.1).

Entre las acciones que se llevaron adelante el último sábado en Arrecifes, el dirigente justicialista destacó: “Con Paco Durañona y Cecilia Contreras visitamos la Escuela Agropecuaria Nº 1, una institución de excelente calidad educativa a la que le entregamos una máquina ensachetadora y pasteurizadora, para los 220 litros de leche diarios que producen. Esta maquina le permitirá a los alumnos observar y trabajar en el total del proceso, para obtener una leche a bajo costo y de mayor calidad, apta para el consumo y comercialización. La Agropecuaria tendrá la posibilidad, ahora, de producir, pasteurizar y envasar su propia leche, con una calidad superior a las que conocemos en el mercado. Y también comercializarla, si es su deseo”.

“Por otra parte seguimos trabajando para que Arrecifes pueda contar con una universidad. En realidad desde hace tiempo tenemos todo para que la UNSADA dicte carreras en nuestra ciudad. Y en estas gestiones sabemos que trabajaron también otros dirigentes como Fernando Bouvier y Julia Marincovich, quienes trajeron a directivos de la universidad a reuniones con el Intendente; Gonzalo Peralta y Tana Di Palma son otros de los que accionaron en este sentido. Pero todos nos encontramos con el mismo problema: esta gestión municipal, que es la que debe dar el aval definitivo para traer la universidad, nos responde reiteradamente que no o directamente no nos contesta nada. Para decir las cosas como son: Arrecifes no tiene sede de una universidad porque la Municipalidad no quiere, cosa que cuesta mucho entender”, aseguró Gabilondo.

“En la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, la mitad de la matrícula en las carreras de gestión ambiental son chicos y chicas de Arrecifes egresados de la Escuela Agropecuaria, y tienen que viajar a cursar a otras ciudades porque la nuestra no quiere tener una sede. Basta mirar que en toda la zona hay sedes de universidades menos en la nuestra”, cerró el referente de Sumate.

