En la noche de este lunes, en el Estadio “Pablo Zabaleta”, Almirante Brown venció 2 a 0 a River Plate en el último encuentro de la primera fecha del Torneo Apertura Municipalidad de Arrecifes “Copa Ezequiel Mendoza”.

Los goles del equipo dirigido por Tingui Burgos fueron anotados por Tomás Rivero y Mateo Barrientos, ambos en el primer tiempo.

El Verdinegro, Obras Sanitarias y Palermo comparten la punta finalizada la primera jornada del campeonato que organiza la Liga de Fútbol de Arrecifes.

PRÓXIMA FECHA (2ª)

Huracán vs. Palermo

Villa Sanguinetti vs. Sportsman

River Plate vs. Obras Sanitarias

Santa Lina vs. Almirante Brown

Libre: Boca Juniors

POSICIONES

