PERGAMINO ENDURECE EL CONTROL DE ARRECIFEÑOS

La ciudad de Pergamino se mantiene con un solo contagio de coronavirus y ya recuperado. Por eso están trabajando en abrir más la circulación interna de sus habitantes, flexibilizando la cuarentena.

El paso a Fase 5 de la vecina localidad ha provocado que se realicen controles más estrictos del ingreso de personas de otros lugares a ese distrito, especialmente de quienes llegan por ruta 8 desde el lado de Arrecifes.

En el retén ubicado a la altura de Urquiza se explica que desde allí y hasta la Capital Federal, se considera “zona naranja”, de probable llegada del virus.

Quienes arriban a Pergamino provenientes de Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco y Área Metropolitana, son recibidos con un celoso control. “Quienes no son servicios esenciales y no cuentan con el permiso oficial de circulación, no entran”, aclaran con corrección.

Si cumplís con eso no tenés inconvenientes para acceder a nuestra vecina ciudad. Pero si no, te tenés que volver, indefectiblemente.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios