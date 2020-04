PERGAMINO: FALLECIÓ POR NEUMONÍA Y SE ANALIZA SI TENÍA CORONAVIRUS

En la madrugada de este viernes un hombre de 56 años falleció producto de una neumonía en Pergamino. Por prevención, se realizó el hisopado y se aisló a la familia y a todo el personal de salud que tuvo contacto con él.

El deceso se produjo en el Hospital San José, tras ingresar con un cuadro de neumonía, por lo que fueron aisladas varias personas, entre ellas personal del sistema sanitario y familiares del fallecido, porque existe la sospecha de que pudiera estar infectado con Covid-19.

El hombre fue trasladado por el SAME el jueves a la mañana. Cuando ingresó al hospital el cuadro clínico era grave. El deceso se produjo en las primeras horas de este viernes.

Los profesionales que lo atendieron, basados en los protocolos de actuación, no consideraron durante casi toda la jornada del jueves que fuera necesario hacer el hisopado para establecer si se trataba o no de un caso de coronavirus. Sin embargo, hacia la noche, se decidió extraer una muestra y activar el protocolo. Se supo que esta persona no habría tenido nexo epidemiológico, es decir que no había estado en lugares con circulación del virus.

Ahora se está a la espera deL resultado que será determinante para los pasos a seguir: de ser negativo, todo quedará en una sospecha más; en cambio si se confirmara coronavirus, sería un grave problema en el marco de esta pandemia, que decantaría en la búsqueda de una cadena de responsabilidades por el manejo cuanto menos desprolijo que se habría hecho con este caso.

En tanto, el cuerpo no quedó en la morgue del Hospital, sino que fue trasladado a las Salas Velatorias.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios