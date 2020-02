SIMULARON COMPRARLE LA MOTO Y SE LA ROBARON

En la tarde de este miércoles se produjo el robo de una moto Yamaha Crypton de color azul. Todos los chats con el ladrón.

La víctima del delito, Yanina Caccia, publicó en su muro de Facebook un pedido de colaboración para encontrarla y dijo hacer radicado la denuncia en el Destacamento de Policía de Barrio La Cumbre.

Luego, en Radio Uno (107.1), Caccia contó cómo se produjo el delito:

“Yo puse la moto a la venta y se contactó conmigo por Face un joven con el nombre Uriel Ramírez, que quiero aclarar no tiene nada que ver con el chico del mismo nombre conocido en Arrecifes, a quien le pido disculpas si se lo confundió con él a raíz de mi publicación”, comenzó Yanina.

“Luego de varias charlas por messenger acordamos encontrarnos en la panadería La Espiga de Oro, cerca de mi casa, adonde yo fui con la moto. El pibe no estaba allí, nos seguimos mensajeando hasta que lo veo en la esquina de Av. Intendente Blanco y Laprida. Paro allí, lo levanto en la moto y vamos hasta mi casa”, continuó relatando la víctima del robo.

“Llegamos a casa, el chico me dice que le gusta la moto y que la compra. Entonces yo saco la llave y entro a mi casa a buscar los papeles. Le doy la llave a mi marido y le digo que salga a contar el dinero que me debía abonar. Cuando vuelvo a salir, la moto no está. Le pregunto a mi esposo y me dice que la salió a probar. En ese momento pensé ‘no vuelve mas’, y así fue”.

Yanina Caccia añadió: “Hice la denuncia en el destacamento de La Cumbre, revisaron las cámaras en el centro de monitoreo y me dijeron que aparezco yo sola en la moto en las imágenes; no se ve cuando voy con él ni cuando él se lleva la moto”.

“Fue una terribe negligencia nuestra, hasta siento vergüenza. Justo habíamos estado con mi marido hablando del caso de los abuelos asaltados con el cuento del tío y nos pasa a nosotros. Es un momento de descuido o de confianza que por ahí todos tenemos porque nos parece que vivimos en una comunidad honesta. Ahora hay que cuidarse de todo, desconfiar de todo”, se lamentó.

La operación se iba a realizar por $ 75.000.

LOS CHATS CON EL LADRÓN

