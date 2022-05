Si bien era un encuentro desparejo en lo previo, con el puntero recibiendo en su cancha al anteúltimo, Gimnasia y Esgrima no dejó dudas de su contundencia y aplastó a Sirio Libanés por 110 a 67.

El partido se jugó en la noche de este miércoles y cerró la décima fecha del Torneo de Primera División que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet.

Llegando a esta primera fecha de las revanchas, el equipo dirigido por Andrés Quiroga se mantiene invicto, con puntaje ideal.

La próxima comienza el viernes y finaliza el domingo, cuando Ricardo Gutiérrez reciba en Arrecifes a Argentino.

FECHA 11

Viernes 6/5

21:00: Sports vs. Juventud

21:00: Sportivo Rojas vs. Gimnasia

21:00: Sirio Libanés vs. Círculo de Colón

Domingo 8/5

20:00: Ricardo Gutiérrez vs. Argentino

20:30: Alianza de Colón vs. Comunicaciones

POSICIONES

