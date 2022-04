En el inicio de la octava fecha del Torneo de Primera División de la Asociación Pergaminense de Básquet, Gimnasia derrotó a Juventud como visitante por un amplio 103 a 76.

Se juntaron los dos extremos del campeonato, ya que el Lobo extendió su invicto a ocho partidos, los mismos en que la Juve no pudo conseguir ninguna victoria.

Con este resultado, Gimnasia se asegura la punta en soledad al finalizar la fecha.

La octava se completa de la siguiente manera:

Viernes 22

21:00: Sportivo Rojas vs. Sirio Libanés

21:15: Argentino vs. Alianza de Colón

21:15: Sports vs. Circulo Italiano de Colón

Domingo 24

20:30: Ricardo Gutiérrez vs. Comunicaciones

POSICIONES PARCIALES

