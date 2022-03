Ricardo Gutiérrez vuelve a presentarse en el Torneo de Primera División de la Asociación Pergaminense de Básquet, luego de la drerrota como local ante Gimnasia y Esgrima.

Por la cuarta fecha, el Tricolor viaja a Colón para medirse con Círculo Italiano este lunes a las 21:15. Será el tercer juego como visitante del equipo de Arrecifes en las primeras cuatro jornadas del campeonato.

Recordamos que los dirigidos por Raúl Belcuore vencieron en el debut a Sportivo Rojas, luego cayeron ante Argentino en Pergamino y frente a Gimnasia. Gutiérrez marcha séptimo con cuatro puntos.

FIXTURE FECHA 4

Sirio vs Sports

Alianza vs Sportivo Rojas (Domingo 27/3 a las 20:30 hs)

Argentino vs Gimnasia (Lunes 28/3 a las 21 hs) Televisado por @digitaltv.com.ar

Comunicaciones vs Juventud (Lunes 28/3 a las 21 hs)

Círculo vs Ricardo Gutierrez (Lunes 28/3 a las 21:15 hs)

POSICIONES

