Por la sexta fecha del Torneo de Primera de Básquet que organiza la Asociación Pergaminense, Ricardo Gutiérrez visita hoy a Sports en Pergamino. El encuentro se inicia a las 21:15.

El Tricolor llega entonado por dos victorias consecutivas (como visitante ante Círculo de Colón y en Arrecifes sobre Gimnasia). Los Azules, por su parte, también vienen de ganarle Sportivo Rojas y se mantienen en el lote de arriba, con una sola derrota en cinco presentaciones. Partido difícil.

La sexta comenzó anoche con dos encuentros:

Sirio Libanés 68 – Comunicaciones 82

Argentino 79 – Círculo 86

Jueves 7/4

21:00: Alianza vs Gimnasia

21:15: Sports vs Ricardo Gutierrez

Domingo 10/4

20:30: Sportivo Rojas vs Juventud

POSICIONES

