Ricardo Gutiérrez cayó como local ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 71-79, un marcador anecdótico que creció en el último minuto, cuando el Tricolor pasó de fallar un triple para igualarlo a regalar una falta en ataque. Allí se había terminado el juego.

El partido fue entretenido y muy peleado, con ninguno de los dos pudiendo sacar ventajas y alternándose el dominio tanto en el juego como en el resultado. Una muestra de ello fue la paridad en los parciales: 21-19, 39-40 y 55-56.

Un error en el final del tercer cuarto regalando una pelota clave y otro el mencionado restando un minuto, definieron a favor del Lobo un choque muy cerrado.

Javi Bóveda fue, como casi siempre, el mejor de los arrecifeños. La incorporación de Owen Ciutto, de muy buen partido, le dio más variantes y velocidad en ataque a los de Raúl Belcuore. Ema Muñoz, Facu Simonini y Cruceño también cumplieron, pero Gutiérrez sufrió bastante cuando los más pibes saltaron a la cancha. Ramiro Sáenz salió desde el banco y jugó pocos minutos al sumar cinco faltas, la mayoría en ataque y de polémica sanción.

La gran figura del encuentro, anoche en el Chopo Montardit, por la tercera fecha del Torneo de Primera División, fue Juan Segundo Galán, un pibe de apenas 17 años desequilibrante tanto en el juego como en el sorprendente carácter y capacidad para ordenar al Lobo pergaminense. Fue muy bueno también lo de Bautista Marconato.

Gimnasia se mantiene puntero e invicto, mientras que Gutiérrez sumó su segunda derrota en tres partidos.

En el otro encuentro de este miércoles, Comunicaciones venció a Sports por 85 a 69 y marcha puntero e invicto al igual que Gimnasia.

FECHA 3

Ricardo Gutierrez 71 – Gimnasia 79

Sports 85 – Comunicaciones 69

Miércoles 23/3

Sportivo Rojas vs Círculo (21:15 hs)

Alianza vs Sirio Libanés (21 hs)

Jueves 24/3

Juventud vs Argentino (21 hs)

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios