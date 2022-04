Gimnasia le ganó a Comunicaciones en el inicio de la fecha 9 del Torneo de Básquet de primera división de la Liga Pergaminense y se mantiene como único puntero e invicto. Fue 72 a 58 en cancha del Lobo.

En Rojas, en tanto, Argentino se recuperó de su derrota en la fecha anterior y venció a Sportivo por un amplio 83 a 54.

La jornada se completa hoy con tres encuentros, entre ellos el que a las 21:15, en el Chopo Montardit, disputarán Ricardo Gutiérrez y Sportivo Rojas.

FECHA 9

Gimnasia y Esgrima 72 – Comunicaciones 58

Sportivo Rojas 54 – Argentino 83

Miércoles 27/4

Círculo de Colón vs Juventud (21:15 hs)

Alianza de Colón vs Sports (21:15 hs)

Ricardo Gutierrez vs Sirio LIbanés (21:15 hs)

POSICIONES PARCIALES

