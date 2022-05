Gimnasia y Esgrima viene arrasando en el Torneo de Primera División de la Asociación Pergaminense de Básquet, invicto a lo largo de 12 fechas. Pero al puntero le costó mucho superar como local a Ricardo Gutiérrez, que jugó un muy buen partido y se hizo muy duro para el puntero.

El Lobo ganó anoche por 87-78 y sigue sin perder, aunque el equipo de Arrecifes mejoró mucho respecto de la derrota sufrida en el Chopo Montardit el último domingo ante Argentino.

Las victorias de Círculo Italiano, Argentino y Alianza hicieron que el Tricolor caiga del grupo que está metiéndose en el Super 4, pero el domingo tiene la oportunidad de volver a meterse si le gana a Círculo, en un choque clave para la clasificación ante un rival directo.

RESULTADOS FECHA 12

Comunicaciones 86 – Sports 77

Argentino 84 – Juventud 38

Alianza (Colón) 88 – Sirio Libanés 52

Círculo (Colón) 83 – Sportivo Rojas 59

Gimnasia 87 – Ricardo Gutiérrez 78

FECHA 13

Viernes 13

21:00: Juventud vs. Comunicaciones

21:00: Sports vs. Sirio Libanés

21:15: Gimnasia vs. Argentino

Domingo 15

20:00: Ricardo Gutiérrez vs. Círculo de Colón

20:30: Sportivo Rojas vs. Alianza

POSICIONES

